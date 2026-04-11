NBA'de 82 maçlık normal sezonun tamamlanmasının ardından Houston Rockets, Batı Konferansı'nda ilk 5 içinde yer alarak play-off bileti aldı. Sezon boyunca istikrarlı performans sergileyen Alperen Şengün, hem bireysel istatistikleri hem de oyun içindeki liderliğiyle öne çıktı.

Alperen Şengün, 2. kez play-off'larda.

KARİYER SEZONU PERFORMANSI

23 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda maç başına 20,4 sayı, 8,9 ribaunt ve 6,2 asist ortalamaları yakaladı. Savunmada da katkı veren Şengün, 1,2 top çalma ve 1,1 blok ortalamalarıyla oynadı. Bu sezon asist ve blok kategorilerinde kariyerinin en yüksek ortalamalarına ulaştı. Yüzde 51,9 şut isabetiyle oynayan milli basketbolcu, ortalama 33,3 dakika süre aldı.

Sezon içindeki en yüksek skor performansını ise 39 sayıyla Oklahoma City Thunder ve Indiana Pacers karşılaşmalarında gösterdi.