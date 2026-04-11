Alperen Şengün'ün rakibi LeBron!

Alperen Şengün, ikinci kez All-Star seçildiği sezonda Houston Rockets ile Batı Konferansı’nı 5. sırada tamamladı. Milli oyuncu, play-off yolunda takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Rockets ilk turda 4. sıradaki Los Angeles Lakers ile eşleşti. Seride saha avantajı Lakers’ta bulunuyor.

  • Houston Rockets, NBA'de normal sezonu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 5. sırada tamamlayarak play-off'a yükseldi.
  • Alperen Şengün, 2025-2026 sezonunda maç başına 20,4 sayı, 8,9 ribaunt ve 6,2 asist ortalamaları yakaladı.
  • Houston Rockets, play-off ilk turunda saha avantajına sahip 4. sıradaki Los Angeles Lakers ile eşleşti.
  • 23 yaşındaki Şengün, bu sezon asist ve blok kategorilerinde kariyer rekorlarına ulaştı.
  • Şengün, sezon içindeki en yüksek skorunu Oklahoma City Thunder ve Indiana Pacers maçlarında 39 sayıyla kaydetti.

NBA'de 82 maçlık normal sezonun tamamlanmasının ardından Houston Rockets, Batı Konferansı'nda ilk 5 içinde yer alarak play-off bileti aldı. Sezon boyunca istikrarlı performans sergileyen Alperen Şengün, hem bireysel istatistikleri hem de oyun içindeki liderliğiyle öne çıktı.

Alperen Şengün, 2. kez play-off'larda.
KARİYER SEZONU PERFORMANSI

23 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda maç başına 20,4 sayı, 8,9 ribaunt ve 6,2 asist ortalamaları yakaladı. Savunmada da katkı veren Şengün, 1,2 top çalma ve 1,1 blok ortalamalarıyla oynadı. Bu sezon asist ve blok kategorilerinde kariyerinin en yüksek ortalamalarına ulaştı. Yüzde 51,9 şut isabetiyle oynayan milli basketbolcu, ortalama 33,3 dakika süre aldı.

Sezon içindeki en yüksek skor performansını ise 39 sayıyla Oklahoma City Thunder ve Indiana Pacers karşılaşmalarında gösterdi.

LeBron, Lakers'ın en önemli kozlarından.
PLAY-OFF EŞLEŞMESİ NETLEŞTİ

Houston Rockets, normal sezonu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle tamamladı. Bu sonuçla Batı Konferansı'nı 5. sırada bitiren ekip, ilk turda 4. sıradaki Los Angeles Lakers ile eşleşti. Seride saha avantajı Lakers'ta bulunuyor.

Alperen Şengün, geçen sezon ilk turda Golden State Warriors karşısında oynanan seride 20,9 sayı, 11,9 ribaunt ve 5,3 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti. Bu sezon Rockets'ın üst üste ikinci kez 50 galibiyet barajını aşmasında doğrudan rol oynadı.

