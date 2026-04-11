NBA'de 82 maçlık normal sezonun tamamlanmasının ardından Houston Rockets, Batı Konferansı'nda ilk 5 içinde yer alarak play-off bileti aldı. Sezon boyunca istikrarlı performans sergileyen Alperen Şengün, hem bireysel istatistikleri hem de oyun içindeki liderliğiyle öne çıktı.
KARİYER SEZONU PERFORMANSI
23 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda maç başına 20,4 sayı, 8,9 ribaunt ve 6,2 asist ortalamaları yakaladı. Savunmada da katkı veren Şengün, 1,2 top çalma ve 1,1 blok ortalamalarıyla oynadı. Bu sezon asist ve blok kategorilerinde kariyerinin en yüksek ortalamalarına ulaştı. Yüzde 51,9 şut isabetiyle oynayan milli basketbolcu, ortalama 33,3 dakika süre aldı.
Sezon içindeki en yüksek skor performansını ise 39 sayıyla Oklahoma City Thunder ve Indiana Pacers karşılaşmalarında gösterdi.
PLAY-OFF EŞLEŞMESİ NETLEŞTİ
Houston Rockets, normal sezonu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle tamamladı. Bu sonuçla Batı Konferansı'nı 5. sırada bitiren ekip, ilk turda 4. sıradaki Los Angeles Lakers ile eşleşti. Seride saha avantajı Lakers'ta bulunuyor.
Alperen Şengün, geçen sezon ilk turda Golden State Warriors karşısında oynanan seride 20,9 sayı, 11,9 ribaunt ve 5,3 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti. Bu sezon Rockets'ın üst üste ikinci kez 50 galibiyet barajını aşmasında doğrudan rol oynadı.