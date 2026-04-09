21 Nisan'da Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek törenle FIBA Hall of Fame 2026 listesine dahil edilecek Hidayet Türkoğlu için yayımlanan haberde, deneyimli basketbol adamı için övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Haberde, Hidayet Türkoğlu'nun alt yaş milli takımlarından itibaren ortaya koyduğu performansın Türk basketbolunun gelişiminde önemli rol oynadığı belirtildi. Özellikle 2001 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ile oynanan yarı final karşılaşması ve 2010 Dünya Kupası'ndaki liderliği, kariyerinin en özel dönüm noktaları arasında gösterildi.

FIBA, haberi "Uluslararası basketbolun efsanesi" başlığıyla servis etti. Türkoğlu'nun 20 yıla yayılan kariyeri detaylı şekilde ele alınırken, Türk basketboluna bıraktığı iz de vurgulandı.

MİLLİ TAKIM VE NBA KARİYERİNE ÖZEL VURGU

Hidayet Türkoğlu'nun oyunun en kritik anlarında sorumluluk alan karakterine dikkat çekilen haberde, milli takımdaki katkısının yanı sıra NBA kariyerine de geniş yer ayrıldı. 2000 yılında Sacramento Kings tarafından draft edilmesiyle başlayan süreç, kariyerinin uluslararası ölçekte yükselişinin başlangıcı olarak öne çıkarıldı.

2008 yılında aldığı "En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu" ödülü de Türkoğlu'nun bireysel kariyerindeki en önemli başarılar arasında gösterildi. FIBA'nın değerlendirmesinde, Türk basketbolunun dünya sahnesindeki görünürlüğüne yaptığı katkının altı çizildi.