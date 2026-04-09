FIBA'dan Hidayet Türkoğlu'na övgü dolu sözler! "Uluslararası basketbol efsanesi ilki başardı"

FIBA'nın internet sitesinde, 2026 Onur Listesi'ne seçilen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun kariyeri ve başarılarına geniş yer verilen haber yayımlandı. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği, Türkoğlu'nun hem milli takımda hem de kulüp kariyerinde ortaya koyduğu performansı öne çıkardı.

  • Hidayet Türkoğlu, 21 Nisan'da Berlin'de düzenlenecek törenle FIBA Hall of Fame 2026 listesine dahil edilecek.
  • Türkoğlu, FIBA Onur Listesi'ne seçilen ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.
  • 2001 Avrupa Şampiyonası'ndaki Almanya yarı final maçı ve 2010 Dünya Kupası'ndaki liderliği kariyerinin dönüm noktaları olarak gösterildi.
  • Türkoğlu, 2000 yılında Sacramento Kings tarafından draft edildi ve 2008'de NBA'de En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu ödülünü aldı.
  • Türkoğlu, 2016 yılından bu yana Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

21 Nisan'da Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek törenle FIBA Hall of Fame 2026 listesine dahil edilecek Hidayet Türkoğlu için yayımlanan haberde, deneyimli basketbol adamı için övgü dolu ifadeler kullanıldı.

ULUSLARARASI BASKETBOLUN EFSANESİ

FIBA, haberi "Uluslararası basketbolun efsanesi" başlığıyla servis etti. Türkoğlu'nun 20 yıla yayılan kariyeri detaylı şekilde ele alınırken, Türk basketboluna bıraktığı iz de vurgulandı.

Haberde, Hidayet Türkoğlu'nun alt yaş milli takımlarından itibaren ortaya koyduğu performansın Türk basketbolunun gelişiminde önemli rol oynadığı belirtildi. Özellikle 2001 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ile oynanan yarı final karşılaşması ve 2010 Dünya Kupası'ndaki liderliği, kariyerinin en özel dönüm noktaları arasında gösterildi.

MİLLİ TAKIM VE NBA KARİYERİNE ÖZEL VURGU

Hidayet Türkoğlu'nun oyunun en kritik anlarında sorumluluk alan karakterine dikkat çekilen haberde, milli takımdaki katkısının yanı sıra NBA kariyerine de geniş yer ayrıldı. 2000 yılında Sacramento Kings tarafından draft edilmesiyle başlayan süreç, kariyerinin uluslararası ölçekte yükselişinin başlangıcı olarak öne çıkarıldı.

2008 yılında aldığı "En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu" ödülü de Türkoğlu'nun bireysel kariyerindeki en önemli başarılar arasında gösterildi. FIBA'nın değerlendirmesinde, Türk basketbolunun dünya sahnesindeki görünürlüğüne yaptığı katkının altı çizildi.

TARİHE GEÇEN İLK TÜRK SPORCU

Hidayet Türkoğlu'nun FIBA Onur Listesi'ne seçilen ilk Türk sporcu olarak tarihe geçtiği kaydedildi. 2016 yılından bu yana Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevini sürdüren Türkoğlu'nun, yöneticilik döneminde de basketbola hizmet etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

