Türk Telekom Cosea JL Bourg'a 76-73'a yenilerek avantajını kaybetti

Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ikinci maçında Türk Telekom, sahasında Cosea JL Bourg'a 76-73 mağlup oldu. Bu sonucun ardından seride durum 1-1'e gelirken finale yükselecek takım Fransa'da oynanacak üçüncü maçın ardından belli olacak.

  • Türk Telekom, BKT EuroCup yarı final serisinin ikinci maçında evinde Cosea JL Bourg'a 76-73 mağlup oldu ve seri 1-1'e geldi.
  • Serinin üçüncü ve belirleyici maçı 8 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
  • Finale yükselen takım, yarı finalin diğer kolundan çıkan Beşiktaş GAİN ile karşılaşacak.
  • Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni eleyen taraf olarak finale yükselmeyi garantiledi.

Türk Telekom, yarı final serisinin ikinci karşılaşmasında taraftarı önünde Cosea JL Bourg'u ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede parkeden 76-73 mağlup ayrılan Ankara ekibi, seride avantajı koruyamadı. Böylece eşleşmede durum 1-1 oldu.

FİNAL BİLETİ FRANSA'DA VERİLECEK

Serinin kaderini belirleyecek üçüncü karşılaşma 8 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Bu kritik randevunun ardından finale çıkan takım netlik kazanacak. Türk Telekom, deplasmanda galibiyet arayacak.

RAKİP BEŞİKTAŞ GAIN OLACAK

Yarı finalde diğer eşleşmeden finale yükselen takım Beşiktaş GAİN olmuştu. Bahçeşehir Koleji'ni eleyerek adını finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, Türk Telekom ile Cosea JL Bourg arasındaki serinin galibini beklemeye geçti.

Beşiktaş GAİN Bahçeşehir Koleji'ni 82-72 yenip EuroCup finaline yükseldi
SONRAKİ HABER

Beşiktaş finalde!

 Kadınlar basketbolda şampiyon Kanarya! Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet: 76-87 | MAÇ SONUCU
ÖNCEKİ HABER

Kadınlar basketbolda şampiyon Kanarya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler