Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni eleyen taraf olarak finale yükselmeyi garantiledi.

Finale yükselen takım, yarı finalin diğer kolundan çıkan Beşiktaş GAİN ile karşılaşacak.

Serinin üçüncü ve belirleyici maçı 8 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

Türk Telekom, BKT EuroCup yarı final serisinin ikinci maçında evinde Cosea JL Bourg'a 76-73 mağlup oldu ve seri 1-1'e geldi.

Türk Telekom, yarı final serisinin ikinci karşılaşmasında taraftarı önünde Cosea JL Bourg'u ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede parkeden 76-73 mağlup ayrılan Ankara ekibi, seride avantajı koruyamadı. Böylece eşleşmede durum 1-1 oldu.