Türk Telekom, yarı final serisinin ikinci karşılaşmasında taraftarı önünde Cosea JL Bourg'u ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede parkeden 76-73 mağlup ayrılan Ankara ekibi, seride avantajı koruyamadı. Böylece eşleşmede durum 1-1 oldu.
FİNAL BİLETİ FRANSA'DA VERİLECEK
Serinin kaderini belirleyecek üçüncü karşılaşma 8 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Bu kritik randevunun ardından finale çıkan takım netlik kazanacak. Türk Telekom, deplasmanda galibiyet arayacak.RAKİP BEŞİKTAŞ GAIN OLACAK
Yarı finalde diğer eşleşmeden finale yükselen takım Beşiktaş GAİN olmuştu. Bahçeşehir Koleji'ni eleyerek adını finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, Türk Telekom ile Cosea JL Bourg arasındaki serinin galibini beklemeye geçti.