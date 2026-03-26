Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Real Madrid oldu. İlk çeyrekte savunmada sert, hücumda ise dengeli bir görüntü ortaya koyan ev sahibi ekip, periyodu 21-11 önde kapattı. Anadolu Efes, ilk bölümde skor üretmekte zorlanınca fark erken açıldı. REAL MADRID İLK YARIDA KONTROLÜ ALDI İkinci çeyrekte tempo yükselirken Real Madrid hücumdaki etkinliğini sürdürdü. Skorer bir performans sergileyen İspanyol temsilcisi, devre arasına 42-33'lük üstünlükle girdi. Anadolu Efes ise oyunun bazı anlarında farkı eritmeye yaklaşsa da soyunma odasına geride gitmekten kurtulamadı.

ANADOLU EFES FARKI KAPATAMADI İkinci yarıda lacivert-beyazlı ekip geri dönüş için çaba gösterse de Real Madrid farkın erimesine izin vermedi. Üçüncü çeyreği 60-53 önde geçen Madrid temsilcisi, son bölümde de oyunun kontrolünü elinde tuttu. Kalan dakikalarda hata yapmayan ev sahibi takım, parkeden 82-71'lik galibiyetle ayrıldı. LLOYD'UN SAYILARI YETMEDİ Real Madrid'de Trey Lyles 14 sayıyla galibiyette öne çıkan isimlerden biri oldu. Anadolu Efes cephesinde ise Jordan Lloyd'un 21 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Lacivert-beyazlı ekip, hücumda bireysel katkılar alsa da takım olarak istenen dengeyi kuramadı.