Sarı-lacivertli takımda Emma Meesseman 22 sayı, Julie Allemand 17 sayı, Gabby Williams 12 sayı ve Sevgi Uzun 11 sayı kaydetti.

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin ilk maçında Metro Enerji'ni 68-62 mağlup etti.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Opet, ilk yarıyı 37-31 üstün tamamladı. Mücadelenin ikinci bölümünde de oyundaki kontrolünü koruyan sarı-lacivertliler, parkeden galibiyetle ayrılarak final yolunda önemli bir avantaj elde etti.