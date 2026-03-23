Fenerbahçe Opet yarı final ilk maçında ÇBK Mersin'i 73-62 yendi

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında sahasında ağırladığı ÇBK Mersin’i 73-62 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Opet, ilk yarıyı 37-31 üstün tamamladı. Mücadelenin ikinci bölümünde de oyundaki kontrolünü koruyan sarı-lacivertliler, parkeden galibiyetle ayrılarak final yolunda önemli bir avantaj elde etti.

MEESSEMAN MAÇA DAMGA VURDU

Fenerbahçe Opet'te Emma Meesseman attığı 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertli takımda Julie Allemand 17 sayı, Gabby Williams 12 sayı ve Sevgi Uzun 11 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

SERİDE AVANTAJ FENERBAHÇE OPET'TE

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride Fenerbahçe Opet, ilk maçı kazanarak avantajı eline aldı. Sarı-lacivertliler, yarı final serisinde ikinci karşılaşma öncesi moral depoladı.

İKİNCİ MAÇ 25 MART'TA

Serinin ikinci maçı 25 Mart Çarşamba günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Opet bu mücadeleyi de kazanması halinde adını finale yazdıracak.

