Karşılaşmanın başından itibaren yüksek tempoda oynanan mücadelede iki takım da oyunun kontrolünü ele geçirmek için büyük çaba harcadı. Bahçeşehir Koleji, özellikle kritik anlarda bulduğu sayılarla rakibine üstünlük kurarken, Cluj-Napoca da maç boyunca oyunun içinde kalmayı başardı. Son dakikalara kadar süren çekişme, çeyrek final mücadelesinin seviyesini daha da yukarı taşıdı.

BKT Avrupa Kupası'nda yarı final hedefiyle parkeye çıkan Bahçeşehir Koleji, U-BT Cluj-Napoca karşısında zorlu bir sınav verdi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelede temsilcimiz, rakibinin direncine rağmen oyundan kopmadı ve 75-72'lik skorla parkeden galip ayrıldı.

Maçın belirli bölümlerinde skor üstünlüğü el değiştirse de Bahçeşehir Koleji, özellikle son anlarda daha sakin ve kontrollü bir oyun ortaya koydu. Hücumda ürettiği kritik sayılar ve savunmada yaptığı doğru hamlelerle sonuca giden taraf oldu.