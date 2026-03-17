CANLI YAYIN
Geri

Bahçeşehir Koleji BKL Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde U-BT Cluj-Napoca’yı 75-72 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan kritik mücadelede büyük çekişme yaşanırken, temsilcimiz son bölümlerde üstünlüğünü koruyarak Avrupa’da önemli bir eşiği geçti. İstanbul ekibi, taraftarı önünde aldığı bu galibiyetle turnuvada yoluna devam etti.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında U-BT Cluj-Napoca'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda 75-72 mağlup etti.
  • Maç başından itibaren yüksek tempoda oynanırken iki takım da oyunun kontrolünü ele geçirmek için mücadele etti.
  • Bahçeşehir Koleji kritik anlarda bulduğu sayılarla rakibine üstünlük kurarken Cluj-Napoca da maç boyunca oyunun içinde kaldı.
  • Temsilcimiz özellikle son anlarda daha sakin ve kontrollü bir oyun ortaya koyarak galibiyeti aldı.
  • Bahçeşehir Koleji yarı final hedefiyle çıktığı maçta hücumda ürettiği kritik sayılar ve savunmada yaptığı doğru hamlelerle kazandı.

Karşılaşmanın başından itibaren yüksek tempoda oynanan mücadelede iki takım da oyunun kontrolünü ele geçirmek için büyük çaba harcadı. Bahçeşehir Koleji, özellikle kritik anlarda bulduğu sayılarla rakibine üstünlük kurarken, Cluj-Napoca da maç boyunca oyunun içinde kalmayı başardı. Son dakikalara kadar süren çekişme, çeyrek final mücadelesinin seviyesini daha da yukarı taşıdı.

Bahçeşehir Koleji BKL Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi-2

BKT Avrupa Kupası'nda yarı final hedefiyle parkeye çıkan Bahçeşehir Koleji, U-BT Cluj-Napoca karşısında zorlu bir sınav verdi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelede temsilcimiz, rakibinin direncine rağmen oyundan kopmadı ve 75-72'lik skorla parkeden galip ayrıldı.

Maçın belirli bölümlerinde skor üstünlüğü el değiştirse de Bahçeşehir Koleji, özellikle son anlarda daha sakin ve kontrollü bir oyun ortaya koydu. Hücumda ürettiği kritik sayılar ve savunmada yaptığı doğru hamlelerle sonuca giden taraf oldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler