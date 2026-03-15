Sevgi Uzun 20 sayı ile Türkiye'nin en skorer oyuncusu olurken, Avustralya'da Smith 18 sayı kaydetti.

Karşılaşmaya iki takım da skor üretimi yüksek başladı. Özellikle boyalı alanda etkili olmaya çalışan Avustralya'ya karşı Sevgi Uzun ve Olcay Çakır Turgut ile yanıt veren milli takım, ilk periyotta hücumda ritmini yakaladı. Ay-yıldızlılar, ilk 10 dakikalık bölümü 24-19 önde tamamlayarak maça etkili bir giriş yaptı.

TÜRKİYE İLK YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELİNDE TUTTU

Mücadelenin ikinci çeyreğinde de A Milli Kadın Basketbol Takımı skor üstünlüğünü korumayı başardı. Ay-yıldızlılar, 12. dakikada farkı 7 sayıya, 17. dakikada ise 6 sayıya çıkardı. Ancak Avustralya, maçtan kopmadı ve iki ayrı bölümde skoru dengelemeyi başardı.

İlk yarının son bölümünde yeniden toparlanan Türkiye, soyunma odasına üstün girmeyi bildi. Periyodun bitimine 15 saniye kala Sevgi Uzun'un serbest atışlardan bulduğu sayılarla milli takım ilk yarıyı 42-40 önde kapattı. İlk iki periyotta ortaya konan mücadele, ay-yıldızlı ekibin maçın içinde ne kadar güçlü kaldığını gösterdi.