Karşılaşmaya iki takım da skor üretimi yüksek başladı. Özellikle boyalı alanda etkili olmaya çalışan Avustralya'ya karşı Sevgi Uzun ve Olcay Çakır Turgut ile yanıt veren milli takım, ilk periyotta hücumda ritmini yakaladı. Ay-yıldızlılar, ilk 10 dakikalık bölümü 24-19 önde tamamlayarak maça etkili bir giriş yaptı.
TÜRKİYE İLK YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELİNDE TUTTU
Mücadelenin ikinci çeyreğinde de A Milli Kadın Basketbol Takımı skor üstünlüğünü korumayı başardı. Ay-yıldızlılar, 12. dakikada farkı 7 sayıya, 17. dakikada ise 6 sayıya çıkardı. Ancak Avustralya, maçtan kopmadı ve iki ayrı bölümde skoru dengelemeyi başardı.
İlk yarının son bölümünde yeniden toparlanan Türkiye, soyunma odasına üstün girmeyi bildi. Periyodun bitimine 15 saniye kala Sevgi Uzun'un serbest atışlardan bulduğu sayılarla milli takım ilk yarıyı 42-40 önde kapattı. İlk iki periyotta ortaya konan mücadele, ay-yıldızlı ekibin maçın içinde ne kadar güçlü kaldığını gösterdi.
AVUSTRALYA ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA ÖNE GEÇTİ
Başa baş geçen üçüncü çeyrekte oyunun temposu daha da yükseldi. Karşılıklı sayılarla geçen bölümde Avustralya, 24. dakikada öne geçmeyi başardı. Bu dakikadan sonra skor avantajını eline alan rakip ekip, kalan sürede üstünlüğünü korudu.
Türkiye, üçüncü periyotta oyuna yeniden ortak olmaya çalışsa da Avustralya son çeyreğe 58-54 önde girdi. Böylece mücadelede son 10 dakikaya geride başlayan ay-yıldızlı ekip, geri dönüş için son bölümde daha büyük bir efor ortaya koymak zorunda kaldı.
SON BÖLÜMDE FARK 9'A ÇIKTI, TÜRKİYE VAZGEÇMEDİ
Dördüncü çeyrekte Avustralya, Smith'in etkili performansıyla farkı açtı. Bitime 1 dakika 57 saniye kala skor 73-64'e gelirken rakip ekip 9 sayılık avantaj yakaladı. Bu bölümde maçın kontrolü tamamen Avustralya'ya geçmiş gibi görünse de Türkiye son ana kadar mücadeleyi bırakmadı.
Ay-yıldızlılar, savunmadaki direnci ve hücumdaki isabetli tercihlerle farkı hızla eritti. Bitime 12 saniye kala skor 75-73'e geldi ve Türkiye yeniden umutlandı. Karşılaşmanın son anlarında yaşanan bu geri dönüş, maçın heyecanını son saniyelere taşıdı.
SON SANİYELERDE HAKEM KARARI GÜNDEM OLDU
Maçın son 8 saniyesinde Avustralya, Wilson ile pota altından basket buldu ve farkı yeniden açtı. Bu pozisyondan önce Sinem Ataş'a faul yapıldığı yönünde itirazda bulunan A Milli Takım teknik ekibi ve oyuncular, hakemlere yoğun tepki gösterdi. Karşılaşmanın kırılma anlarından biri olan bu pozisyonun ardından kenar yönetimi kararın incelenmesini talep etti.
Başantrenör Andrea Mazzon'un isteği üzerine hakemler pozisyonu monitörden izledi. Yapılan incelemenin ardından karar değişmedi. Bu gelişmenin ardından Avustralya, mücadeleyi 77-74 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
SEVGİ UZUN ÖNE ÇIKTI
Türkiye'de Sevgi Uzun 20 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Burke 17 sayı, Olcay Çakır Turgut ise 14 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Sinem Ataş'ın 10 sayılık katkısı da maçın önemli detayları arasında yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu hücum performansıyla dikkat çekti.
Avustralya cephesinde ise Smith 18 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. George 16, Wilson 14 ve Whitcomb 11 sayıyla oynadı. Rakip takımın özellikle son çeyrekte bulduğu kritik sayılar, karşılaşmanın sonucunu belirleyen unsur oldu.
TÜRKİYE GRUPTA İKİNCİ KEZ KAYBETTİ
Bu sonuçla A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda ikinci mağlubiyetini aldı. Avustralya ise 4'te 4 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Türkiye, güçlü rakibi karşısında ortaya koyduğu dirençli performansa rağmen son anlarda istediği sonucu alamadı.