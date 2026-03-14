A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’ndaki üçüncü maçında Japonya’yı 75-67 mağlup ederek organizasyondaki ikinci galibiyetini aldı. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen ikinci bölümde ortaya koyduğu etkili performansla parkeden galip ayrıldı. Türkiye, bu sonucun ardından gözünü Avustralya maçına çevirdi.

  • Türkiye Milli Basketbol Takımı, Japonya'yı 75-67 mağlup etti.
  • Japonya ilk periyodu 20-16, ilk yarıyı 41-35 önde tamamladı.
  • Türkiye üçüncü periyotta 11-0'lık seriyle 46-41 öne geçti ve son çeyreğe 55-54 önde girdi.
  • Alperi Onar'ın turnikeleri ve Beren Burke'ün pota altı basketi maçın kırılma anlarını oluşturdu.
  • Türkiye son periyotta taraftar desteğiyle kontrolü ele aldı ve galibiyeti garantiledi.

Karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf Japonya oldu. Orta mesafeden ve dış atışlardan skor üreten rakip takım, ilk periyodu 20-16 önde kapattı. İkinci çeyrekte Türkiye boyalı alandan bulduğu sayılarla oyunda kalmaya çalıştı. Alperi Onar'ın 12. dakikadaki turnikesiyle dengeyi kuran milliler, buna rağmen devreye 41-35 geride girdi.

Maçın kırılma anı üçüncü periyotta geldi. İlk yarının sonunda yakaladığı 5-0'lık seriyle ritim bulan Türkiye, ikinci yarının başında da etkisini sürdürdü. Beren Burke'ün pota altı basketiyle 23. dakikada 11-0'lık seri yakalayan ay-yıldızlılar, 46-41 öne geçti. Japonya kısa süreliğine yeniden üstünlüğü alsa da milliler çabuk toparlandı ve son çeyreğe 55-54 önde girdi.

Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, Alperi Onar'ın turnikesiyle farkı açtı ve maçın son bölümünde hata yapmadı. Japonya farkı zaman zaman 2 sayıya kadar indirse de ay-yıldızlılar kontrolü bırakmadı ve mücadeleyi 75-67 kazandı.

