Karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf Japonya oldu. Orta mesafeden ve dış atışlardan skor üreten rakip takım, ilk periyodu 20-16 önde kapattı. İkinci çeyrekte Türkiye boyalı alandan bulduğu sayılarla oyunda kalmaya çalıştı. Alperi Onar'ın 12. dakikadaki turnikesiyle dengeyi kuran milliler, buna rağmen devreye 41-35 geride girdi.
Maçın kırılma anı üçüncü periyotta geldi. İlk yarının sonunda yakaladığı 5-0'lık seriyle ritim bulan Türkiye, ikinci yarının başında da etkisini sürdürdü. Beren Burke'ün pota altı basketiyle 23. dakikada 11-0'lık seri yakalayan ay-yıldızlılar, 46-41 öne geçti. Japonya kısa süreliğine yeniden üstünlüğü alsa da milliler çabuk toparlandı ve son çeyreğe 55-54 önde girdi.
Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, Alperi Onar'ın turnikesiyle farkı açtı ve maçın son bölümünde hata yapmadı. Japonya farkı zaman zaman 2 sayıya kadar indirse de ay-yıldızlılar kontrolü bırakmadı ve mücadeleyi 75-67 kazandı.