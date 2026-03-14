Türkiye Milli Basketbol Takımı, Japonya'yı 75-67 mağlup etti.

Karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf Japonya oldu. Orta mesafeden ve dış atışlardan skor üreten rakip takım, ilk periyodu 20-16 önde kapattı. İkinci çeyrekte Türkiye boyalı alandan bulduğu sayılarla oyunda kalmaya çalıştı. Alperi Onar'ın 12. dakikadaki turnikesiyle dengeyi kuran milliler, buna rağmen devreye 41-35 geride girdi.

Maçın kırılma anı üçüncü periyotta geldi. İlk yarının sonunda yakaladığı 5-0'lık seriyle ritim bulan Türkiye, ikinci yarının başında da etkisini sürdürdü. Beren Burke'ün pota altı basketiyle 23. dakikada 11-0'lık seri yakalayan ay-yıldızlılar, 46-41 öne geçti. Japonya kısa süreliğine yeniden üstünlüğü alsa da milliler çabuk toparlandı ve son çeyreğe 55-54 önde girdi.