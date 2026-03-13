Kanarya'nın serisi bitti! Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko: 79-73 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 31. haftasında deplasmanda Kızılyıldız’a 79-73 mağlup oldu. Belgrade Arena’daki mücadelede sarı-lacivertli ekip ilk yarıyı önde kapatmasına rağmen ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko’nun 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Kanarya'nın serisi bitti! Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko: 79-73 | MAÇ SONUCU
  • Kızıyıldız, THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'yu sahasında 79-73 mağlup etti.
  • Fenerbahçe Beko ilk yarıyı 42-33 üstün tamamlayarak soyunma odasına 9 sayı farkla girdi.
  • Kızılyıldız ikinci yarıya agresif başlayarak üçüncü periyodu 61-56 önde kapattı ve maçın kontrolünü ele geçirdi.
  • Fenerbahçe Beko son çeyrekte Tarık Biberovic ve Jantunen'in basketleriyle 65-63 öne geçti ancak avantajı koruyamadı.
  • Sarı-lacivertli ekibin son bölümde yaptığı top kayıpları ve kaçırdığı fırsatlar maçın kaderini belirledi.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk bölümde 10-2'lik seri yakaladı. Fenerbahçe Beko ise Wade Baldwin ve Bonzie Colson'ın etkili oyunuyla dengeyi kurdu, öne geçti ve ilk periyodu 20-17 üstün tamamladı.

DEVREYE 9 SAYI FARKLA GİRDİ

İkinci çeyrekte savunma sertliğini artıran Fenerbahçe Beko, farkı açmayı başardı. Kızılyıldız farkı zaman zaman eritmeye çalışsa da sarı-lacivertliler soyunma odasına 42-33 önde gitti. İlk yarının bu bölümü, maçın Fenerbahçe Beko adına en güçlü sekansı oldu.

Kanarya'nın serisi bitti! Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko: 79-73 | MAÇ SONUCU-2

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA DENGE DEĞİŞTİ

İkinci yarıya çok daha agresif başlayan Kızılyıldız, üçüncü çeyreğin ilk bölümünde farkı hızla eritti. Ev sahibi ekip, son bölümde öne geçerek üçüncü periyodu 61-56 üstün kapattı. Böylece maçın kontrolü tamamen el değiştirdi.

SON BÖLÜMDE FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Son çeyrekte Fenerbahçe Beko oyuna bir kez daha ortak oldu. Tarık Biberovic'in üçlüğüyle fark 2 sayıya indi, Jantunen'in basketleriyle skor 63-63'e geldi ve sarı-lacivertliler 65-63 öne geçmeyi başardı. Ancak bu noktadan sonra yapılan top kayıpları ve kaçan fırsatlar, maçın kırılma anını oluşturdu. Kızılyıldız kalan bölümde daha az hata yaptı ve mücadeleyi 79-73 kazandı.

Kanarya'nın serisi bitti! Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko: 79-73 | MAÇ SONUCU-3

PERİYOT SKORLARI

Karşılaşmada ilk periyot 17-20, devre 33-42, üçüncü periyot ise 61-56 sonuçlandı. Maç sonunda üstün kalan taraf 79-73'lük skorla Kızılyıldız oldu.

MAÇIN ÖZETİ

