İkinci çeyrekte savunma sertliğini artıran Fenerbahçe Beko, farkı açmayı başardı. Kızılyıldız farkı zaman zaman eritmeye çalışsa da sarı-lacivertliler soyunma odasına 42-33 önde gitti. İlk yarının bu bölümü, maçın Fenerbahçe Beko adına en güçlü sekansı oldu.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk bölümde 10-2'lik seri yakaladı. Fenerbahçe Beko ise Wade Baldwin ve Bonzie Colson'ın etkili oyunuyla dengeyi kurdu, öne geçti ve ilk periyodu 20-17 üstün tamamladı.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA DENGE DEĞİŞTİ

İkinci yarıya çok daha agresif başlayan Kızılyıldız, üçüncü çeyreğin ilk bölümünde farkı hızla eritti. Ev sahibi ekip, son bölümde öne geçerek üçüncü periyodu 61-56 üstün kapattı. Böylece maçın kontrolü tamamen el değiştirdi.

SON BÖLÜMDE FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Son çeyrekte Fenerbahçe Beko oyuna bir kez daha ortak oldu. Tarık Biberovic'in üçlüğüyle fark 2 sayıya indi, Jantunen'in basketleriyle skor 63-63'e geldi ve sarı-lacivertliler 65-63 öne geçmeyi başardı. Ancak bu noktadan sonra yapılan top kayıpları ve kaçan fırsatlar, maçın kırılma anını oluşturdu. Kızılyıldız kalan bölümde daha az hata yaptı ve mücadeleyi 79-73 kazandı.