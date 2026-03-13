Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk bölümde 10-2'lik seri yakaladı. Fenerbahçe Beko ise Wade Baldwin ve Bonzie Colson'ın etkili oyunuyla dengeyi kurdu, öne geçti ve ilk periyodu 20-17 üstün tamamladı.
DEVREYE 9 SAYI FARKLA GİRDİ
İkinci çeyrekte savunma sertliğini artıran Fenerbahçe Beko, farkı açmayı başardı. Kızılyıldız farkı zaman zaman eritmeye çalışsa da sarı-lacivertliler soyunma odasına 42-33 önde gitti. İlk yarının bu bölümü, maçın Fenerbahçe Beko adına en güçlü sekansı oldu.
ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA DENGE DEĞİŞTİ
İkinci yarıya çok daha agresif başlayan Kızılyıldız, üçüncü çeyreğin ilk bölümünde farkı hızla eritti. Ev sahibi ekip, son bölümde öne geçerek üçüncü periyodu 61-56 üstün kapattı. Böylece maçın kontrolü tamamen el değiştirdi.
SON BÖLÜMDE FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ
Son çeyrekte Fenerbahçe Beko oyuna bir kez daha ortak oldu. Tarık Biberovic'in üçlüğüyle fark 2 sayıya indi, Jantunen'in basketleriyle skor 63-63'e geldi ve sarı-lacivertliler 65-63 öne geçmeyi başardı. Ancak bu noktadan sonra yapılan top kayıpları ve kaçan fırsatlar, maçın kırılma anını oluşturdu. Kızılyıldız kalan bölümde daha az hata yaptı ve mücadeleyi 79-73 kazandı.
PERİYOT SKORLARI
Karşılaşmada ilk periyot 17-20, devre 33-42, üçüncü periyot ise 61-56 sonuçlandı. Maç sonunda üstün kalan taraf 79-73'lük skorla Kızılyıldız oldu.
MAÇIN ÖZETİ