All-Star oyuncu mücadelede 35 sayı kaydederek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Gilgeous-Alexander böylece üst üste 127 maçta en az 20 sayı üretmeyi başararak Wilt Chamberlain'in 1963'ten bu yana elinde tuttuğu rekoru geride bıraktı.



GALİBİYET SON SANİYELERDE GELDİ

Maçın son saniyesine 102-102 eşitlikle girildi. Thunder'da Chet Holmgren, kullandığı serbest atışları sayıya çevirerek takımına galibiyeti getirdi.

Holmgren karşılaşmayı 14 sayı, 9 ribaunt ile tamamlarken, Ajay Mitchell ise 15 sayı, 6 asist üretti.

CELTICS'TE BROWN ÖNE ÇIKTI

Boston Celtics cephesinde Jaylen Brown 34 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla takımının en etkili ismi oldu. Payton Pritchard ise mücadeleyi 14 sayıyla tamamladı.