Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i 104-102 mağlup etti. Karşılaşmada Thunder'ın yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander sergilediği performansla geceye damga vurdu.
REKORU KIRDI
All-Star oyuncu mücadelede 35 sayı kaydederek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Gilgeous-Alexander böylece üst üste 127 maçta en az 20 sayı üretmeyi başararak Wilt Chamberlain'in 1963'ten bu yana elinde tuttuğu rekoru geride bıraktı.
GALİBİYET SON SANİYELERDE GELDİ
Maçın son saniyesine 102-102 eşitlikle girildi. Thunder'da Chet Holmgren, kullandığı serbest atışları sayıya çevirerek takımına galibiyeti getirdi.
Holmgren karşılaşmayı 14 sayı, 9 ribaunt ile tamamlarken, Ajay Mitchell ise 15 sayı, 6 asist üretti.
CELTICS'TE BROWN ÖNE ÇIKTI
Boston Celtics cephesinde Jaylen Brown 34 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla takımının en etkili ismi oldu. Payton Pritchard ise mücadeleyi 14 sayıyla tamamladı.