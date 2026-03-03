Anadolu Efes'te İsmail Şenol ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes, sportif direktörlük görevini yürüten İsmail Şenol ile yolların ayrıldığını resmi açıklamayla duyurdu. Kulüp, ayrılığın karşılıklı görüşmeler sonucunda gerçekleştiğini bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Sayın İsmail Şenol ile yapılan görüşmeler ışığında birlikte çalışmayı sonlandırmayı ortak bir şekilde kararlaştırdığımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak kendisine, kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz." denildi.