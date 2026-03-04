Dusan Alimpijevic 2 maçta takımını yönetemeyecek (Fotoğraf: AA)

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:



Beşiktaş Jimnastik Kulübü antrenörü Dusan Alimpijevic'in;



a. Kişilik haklarına saldırısı nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 31/1. ve 31/5. maddeleri gereğince eylemin ağırlığı dikkate alınarak cezanın alt sınırından uzaklaşılmak suretiyle 240.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 31/3. maddesi uyarınca verilen ceza ¼ oranında arttırılarak 300.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi ikrar ve pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza üçte bir oranında indirilerek 200.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



b. Saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 33/2. maddesi gereğince 3 müsabakadan men ve 360.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 33/5. maddesi uyarınca verilen para cezası ¼ oranında arttırılarak 3 müsabakadan men ve 450.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi ikrar ve pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza üçte bir oranında indirilerek 2 müsabakadan men ve 300.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



c. Müsabaka bitiminde Yayıncı Kuruluşa verilen röportajdaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 30/1. ve 30/4. maddeleri gereğince 180.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



d. Cezaların toplanması sureti ile -infazı tedbir tarihi 23.02.2026'dan başlamak üzere- 2 müsabakadan men ve 680.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.