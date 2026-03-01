Fenerbahçe'de Sarunas Jasikevicius ve 3 isim Dubai'de mahsur kaldı! Resmi açıklama geldi

Jasikevicius'un bölgeden ne zaman ayrılabileceğine dair net bir takvim bulunmuyor.

Emirates ve Flydubai, Dubai'deki tüm uçuş operasyonlarını 2 Mart saat 15.00'e kadar askıya aldı.

Eurohoops'ta yer alan ve Meridian Sport kaynak gösterilen habere göre, Litvanyalı çalıştırıcı da seyahat kısıtlamaları nedeniyle Dubai'de kalan isimler arasında yer aldı. Ancak bu bilgiye ilişkin şu ana kadar Fenerbahçe'den resmî bir açıklama görülmedi.

Bölgedeki son gelişmeler sonrası Birleşik Arap Emirlikleri hava trafiğinde önemli aksaklıklar yaşandı. Reuters, Emirates'in Dubai'den yapılan tüm operasyonları 2 Mart saat 15.00'e kadar askıya aldığını, Flydubai'nin de Dubai çıkışlı ve varışlı uçuşları geçici olarak durdurduğunu aktardı. AP ise Dubai, Abu Dabi ve Doha gibi ana merkezlerde binlerce yolcunun etkilendiğini bildirdi.

JASIKEVICIUS İÇİN FENERBAHÇE TEMASTA

Sarunas Jasikevicius ile ilgili en dikkat çekici detay, Eurohoops'un aktardığı temas bilgisi oldu. Haberde, Fenerbahçe'nin deneyimli başantrenörün Avrupa'ya güvenli dönüşü için Dubai Basketball üzerinden destek aradığı belirtildi. Aynı haberde, mevcut seyahat kısıtlamaları nedeniyle bölgeden ne zaman ayrılabileceğine dair net bir takvim bulunmadığı da vurgulandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı lacivertli ekip Jasikevicius'un durumu hakkında bilgilendirmede bulunarak şu ifadeleri kullandı;

"Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen Milli takım arasında dinlenmek için Dubai'ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise adidas NextGen Turnuvasını izlemek için Abu Dabi'ye gitmiştir.

Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi'de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur.

Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul'a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."