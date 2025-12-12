PODCAST CANLI YAYIN

Kanarya'dan muhteşem son! AS Monaco - Fenerbahçe Beko: 86-92 | MAÇ SONUCU

Ülkemizi THY EuroLeague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanında AS Monaco'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler, zorlu randevudan son çeyrekteki performansıyla 86-92 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 14. haftasında AS Monaco ile kozlarını paylştı.

Kanarya, rakibini deplasmanda … yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı ve 9. zaferini elde etti.

Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri bir sonraki maçında Panathinaikos Aktor'u ağırlayacak.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

  1. ÇEYREK | AS MONACO - FENERBAHÇE BEKOR: 21-14
  2. ÇEYREK | AS MONACO - FENERBAHÇE BEKOR: 46-38
  3. ÇEYREK | AS MONACO - FENERBAHÇE BEKOR: 69-60

