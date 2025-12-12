Kanarya'dan muhteşem son! AS Monaco - Fenerbahçe Beko: 86-92 | MAÇ SONUCU
Ülkemizi THY EuroLeague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanında AS Monaco'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler, zorlu randevudan son çeyrekteki performansıyla 86-92 galip ayrıldı.
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 14. haftasında AS Monaco ile kozlarını paylştı.
Kanarya, rakibini deplasmanda … yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı ve 9. zaferini elde etti.
Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri bir sonraki maçında Panathinaikos Aktor'u ağırlayacak.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
- ÇEYREK | AS MONACO - FENERBAHÇE BEKOR: 21-14
- ÇEYREK | AS MONACO - FENERBAHÇE BEKOR: 46-38
- ÇEYREK | AS MONACO - FENERBAHÇE BEKOR: 69-60