Anadolu Efes'te Pablo Laso dönemi!

Anadolu Efes, başantrenörlük görevine İspanyol koç Pablo Laso’yu getirdi. Lacivert-beyazlı kulüp, 58 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalarken, Laso’nun Türkiye Basketbol Ligi lisansı da resmen çıkarıldı.

EuroLeague'de Valencia deplasmanında oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Pablo Laso, daha sonra İstanbul'a geldi. Son olarak Valencia'ya 94-82 mağlup olan ve yenilgi serisi 3 maça çıkan Anadolu Efes, yeni başantrenörü için gerekli resmi işlemleri tamamladı. Kulübün kısa süre içinde resmi açıklamayı sosyal medya hesaplarından yapması bekleniyor.

Pablo Laso (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

İLK MAÇ FENERBAHÇE DERBİSİ

Sezona Igor Kokoskov yönetiminde başlayan Anadolu Efes, Monaco karşısında alınan 102-66'lık ağır yenilginin ardından Sırp çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Son 3 maçta yardımcı antrenör Trifunovic yönetiminde sahaya çıkan lacivert-beyazlılar galibiyetle tanışamadı. Pablo Laso'nun Anadolu Efes'teki ilk sınavı ise ligde Fenerbahçe Beko derbisi olacak. Efes, pazar günü ezeli rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Pablo Laso (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

EUROLEAGUE'DE ZORLU TAKVİM

Anadolu Efes'in EuroLeague'deki ilk maçında Pablo Laso, Zalgiris Kaunas deplasmanında takımının başında olacak. İlk 15 haftada 10 yenilgi alan Efes, Litvanya dönüşünde taraftarı önünde Dubai'yi ağırlayacak. Lacivert-beyazlılar, ardından 21 Aralık'ta Galatasaray Mct Technic ile ligde bir derbi daha oynayacak.

Pablo Laso (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

İspanyol basketbolunun önemli isimlerinden biri olan Pablo Laso, Real Madrid'i 2011-2022 yılları arasında 11 sezon çalıştırdı ve bu süreçte 2 EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. 2023-24 sezonunda Bayern Münih'i çalıştıran, geçen sezon ise Baskonia'nın başında olan Laso, kariyerine Almanya şampiyonluğu da eklemişti.

