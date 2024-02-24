BİM, 27 Şubat'tan itibaren geçerli olacak yeni indirim kataloğu ile müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. Haftanın en uygun fiyatlı ürünlerini BİM'de bulabilirsiniz. Gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine, ev tekstilinden elektronik ürünlere kadar birçok kategoride indirimli ürünler sizleri bekliyor.
Sağlıklı ve Lezzetli Seçenekler
Sağlıklı beslenmeye önem verenler için İçim Orman Meyveli Kefir, İçim Kefir ve Yörükoğlu %15 Yağlı Krema gibi ürünler indirimli fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, Kerem Ballı Kaymak ve Şahin Dana Parmak Sucuk gibi lezzetli ürünler de katalogda yer alıyor.
22 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
27 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Atıştırmalıklar ve Tatlılar
Atıştırmalık arayanlar için Nut Master Kakaolu Fındık Kreması, Eti Pronot Glutensiz Bebe Bisküvisi ve Züber Karışık Kuruyemiş Hurma Bar gibi çeşitler mevcut. Tatlı ihtiyacınızı karşılayacak Ülker Çokomel Marshmallowlu Sade Bisküvi ve Ülker Dankek Çilekli Rulo Pasta gibi ürünler de indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor.