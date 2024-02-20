21-22-23-24-27 Şubat 2024 ŞOK aktüel kataloğu geldi: Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi!

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Mutfak ve Sofra Şıklığı

Mutfakta ve sofralarda şıklığı yakalamak isteyenler için seramik fırın kabı çeşitleri, porselen ve cam kayık tabaklar gibi ürünler dikkat çekiyor. Ayrıca, 4'lü kahve takımı ve çerezlikler gibi ürünler de ŞOK kataloğunda yer alıyor, fiyatlar ise şöyle: