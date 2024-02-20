21-22-23-24-27 Şubat 2024 ŞOK aktüel kataloğu geldi: Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi!

ŞOK, 21 Şubat'ta başlayacak yeni kampanyasıyla evinizi güzelleştirmek ve hayatınızı kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan her şeyi en uygun fiyatlarla sunuyor. Ev eşyalarından teknolojiye, mutfak gereçlerinden bebek ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürünün yer aldığı katalog, önümüzdeki hafta Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu....
ŞOK'un indirimli ürünler kataloğunda yer alan teknolojik ürünler ve mutfak gereçleri, her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Katalogda öne çıkan bazı ürünler şunlar:
Mutfakta ve sofralarda şıklığı yakalamak isteyenler için seramik fırın kabı çeşitleri, porselen ve cam kayık tabaklar gibi ürünler dikkat çekiyor. Ayrıca, 4'lü kahve takımı ve çerezlikler gibi ürünler de ŞOK kataloğunda yer alıyor, fiyatlar ise şöyle: