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21-22-23-24-27 Şubat 2024 ŞOK aktüel kataloğu geldi: Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi!

ŞOK, 21 Şubat'ta başlayacak yeni kampanyasıyla evinizi güzelleştirmek ve hayatınızı kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan her şeyi en uygun fiyatlarla sunuyor. Ev eşyalarından teknolojiye, mutfak gereçlerinden bebek ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürünün yer aldığı katalog, önümüzdeki hafta Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu....

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 10:14 Güncelleme 20 Şubat 2024, 10:12
21-22-23-24-27 Şubat 2024 ŞOK aktüel kataloğu geldi: Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi! 1

ŞOK'un indirimli ürünler kataloğunda yer alan teknolojik ürünler ve mutfak gereçleri, her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Katalogda öne çıkan bazı ürünler şunlar:

21-22-23-24-27 Şubat 2024 ŞOK aktüel kataloğu geldi: Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi! 2

Teknolojiden Ev Gereçlerine Cazip Fiyatlar

  • Fenoti 42" Full HD Android Smart Led TV: 5.999 TL
  • Sinbo Elektrikli Süpürge: 1.399 TL
  • Arzum Dikey Elektrikli Süpürge: 1.099 TL
  • Arzum Tea Blend Çay Makinesi: 1.299 TL
  • 500 ml Çelik Termos: 199 TL
  • Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı: 379 TL
21-22-23-24-27 Şubat 2024 ŞOK aktüel kataloğu geldi: Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi! 3

Mutfak ve Sofra Şıklığı

Mutfakta ve sofralarda şıklığı yakalamak isteyenler için seramik fırın kabı çeşitleri, porselen ve cam kayık tabaklar gibi ürünler dikkat çekiyor. Ayrıca, 4'lü kahve takımı ve çerezlikler gibi ürünler de ŞOK kataloğunda yer alıyor, fiyatlar ise şöyle:

  • 3'lü Lüster Cam Kayık Tabak: 109 TL
  • Esse Siena Porselen Kayık Tabak: 69,95 TL
  • 4'lü Kahve Takımı: 169 TL
  • Lina Çerezlik: 10,95 TL
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