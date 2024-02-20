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Fiyatlar 14,90 TL, 29,90 TL, 119 TL 'ye Düştü! 22 Şubat 2024 Perşembe A101 Aktüel Ürünler Kataloğu

A101, 22 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerini şımartıyor. Teknoloji ürünlerinden ev gereçlerine, mutfak aletlerinden yatak odası mobilyalarına kadar geniş bir yelpazede ürünler bu hafta A101'de indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte 22 Şubat 2024 Perşembe A101 Aktüel Ürünler Kataloğu listesi...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 10:13 Güncelleme 20 Şubat 2024, 10:10
Fiyatlar 14,90 TL, 29,90 TL, 119 TL ’ye Düştü! 22 Şubat 2024 Perşembe A101 Aktüel Ürünler Kataloğu 1

A101'in bu haftaki kataloğu, müşterilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma konusunda iddialı bir seçenek oluşturuyor. Teknolojiden ev gereçlerine, her bütçeye uygun ürünler bu katalogda yer alıyor.

Fiyatlar 14,90 TL, 29,90 TL, 119 TL ’ye Düştü! 22 Şubat 2024 Perşembe A101 Aktüel Ürünler Kataloğu 2

Teknoloji ve Elektronik Ürünlerde Büyük İndirim

  • Onvo 55" Ultra HD Webos Ultra HD 2.0 Smart Led Tv: 11.999 TL
  • Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv: 19.999 TL
  • TCL 30 SE Cep Telefonu: 4.799 TL

Fiyatlar 14,90 TL, 29,90 TL, 119 TL ’ye Düştü! 22 Şubat 2024 Perşembe A101 Aktüel Ürünler Kataloğu 3

Ev Gereçleri ve Mutfak Aletleri

  • SEG Mekanik Silindirik Termosifon: 4.799 TL
  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.999 TL
  • Kiwi Elektrikli Süpürge: 1.199 TL
  • Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi: 349 TL

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