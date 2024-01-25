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Lastikli çarşaf 99.90 TL, 2'li yastık kılıfı 49.90 TL, büyük boy hurç 39.90 TL... A101 indirimli ürünler kataloğu dumur etti

A101, müşterilerini sevindirecek bir haberle gündeme geldi. 25 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğu, resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. 25 Ocak 2024 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğunda, gıda ürünlerinden ev eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden teknolojik aletlere kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. İşte bu kataloğun ayrıntıları:

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 09:16 Güncelleme 25 Ocak 2024, 09:16

A101'in her hafta düzenlediği indirimli kampanyalar, tüketicilere ekonomik alışveriş yapma imkanı sunuyor. Bu hafta da birbirinden avantajlı ürünlerle dolu olan katalog, müşterilere cazip fırsatlar sunuyor.

25 OCAK PERŞEMBE A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

🧼 Toz Deterjan - 325,00 TL
🪣 Temizlik Kova Seti - 369,00 TL
🍗 Dondurulmuş Piliç Bonfile - 139,00 TL

🌿 Biberiye Turşusu - 89,90 TL
🏡 Kaymaz Taban Halı - 649,00 TL

🛌 Çift Kişilik Yorgan - 299,00 TL
🚧 Oyuncak Güzellik ve İnşaat Seti - 299,00 TL
🍼 Mama Sandalyesi - 359,00 TL

🧳 Büyük Boy Valiz - 699,00 TL
👜 Kabin Boy Valiz - 499,00 TL
🛋️ Koltuk Takımı - 12.900,00 TL

🛋️ Koltuk Takımı - 12.900,00 TL
🍲 Ezme Granit Tencere - 349,00 TL
🍲 Tencere Seti 6 Parça - 649,00 TL

🍹 Cam Su Takımı 5 Parça - 129,00 TL
☕ Porselen Fincan Takımı 4 Parça - 99,00 TL
☕ Kahve Makinesi - 1.249,00 TL

🌀 Dikey Kablolu Süpürge - 999,00 TL
🛵 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 37.990,00 TL
🚐 Çekme Karavan - 239.000,00 TL

👕 Çamaşır Makinesi - 10.499,00 TL
🍽️ Bulaşık Makinesi - 8.999,00 TL

📺 Ultra HD Android TV - 14.399,00 TL
📱 Cep Telefonu - 3.499,00 TL

24 Ocak 2024 ŞOK aktüel kataloğu: DEV İNDİRİM başlıyor! Pijama Takımı 280 TL, Battaniye 129 TL, Kahve Bardağı 49,95 TL24 Ocak 2024 ŞOK aktüel kataloğu: DEV İNDİRİM başlıyor! Pijama Takımı 280 TL, Battaniye 129 TL, Kahve Bardağı 49,95 TL
24 Ocak 2024 ŞOK aktüel kataloğu: DEV İNDİRİM başlıyor! Pijama Takımı 280 TL, Battaniye 129 TL, Kahve Bardağı 49,95 TL
23 Ocak 2024 BİM indirimli ürünler kataloğu! 09.00da tüm raflarda geçerli! 5 litresi 89.50 TL...23 Ocak 2024 BİM indirimli ürünler kataloğu! 09.00da tüm raflarda geçerli! 5 litresi 89.50 TL...
23 Ocak 2024 BİM indirimli ürünler kataloğu! 09.00'da tüm raflarda geçerli! 5 litresi 89.50 TL...

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