SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Aktüel Haberleri

BİM duyurdu: 26 Ocak 2024 CUMA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! 09.00'da tüm raflarda geçerli! 5 litresi 89.50 TL...

26 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler listesi yayımlandı! BİM'in bu haftaki kataloğunda, birbirinden cazip ürünler ve indirimler yer alıyor. Ev eşyalarından elektronik ürünlere, gıda maddelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. İşte BİM indirimli ürünler listesi!

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 22:53 Güncelleme 26 Ocak 2024, 07:00
BİM duyurdu: 26 Ocak 2024 CUMA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! 09.00’da tüm raflarda geçerli! 5 litresi 89.50 TL...

26 Ocak 2024 tarihinde BİM mağazalarında müşterileriyle buluşacak olan aktüel ürünler kataloğu, yine dopdolu avantajlarla geliyor. İşte 26 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler listesi...

BİM AKTÜEL 26 OCAK 2024 KATALOĞU

Kristal Gazlı İçecek Kola - 22 TL

Dost Salep - 29,75 TL

Greenwood Ihlamur - 34,50 TL

Cafe Crown Sıcak Çikolata - 79,50 TL

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç - 165 TL

Meray Kabuklu Yer Fıstığı - 75 TL

Züber Nohut Cipsi - 19,50 TL

Rixy Mısır Çerezi - 15 TL

Molfix 86'lı Maxi Bebek Bezi 239 TL

ABC Yumuşatıcı - 89,50 TL

Maylo Kağıt Havlu - 92,50 TL

Solo XL Yüzey Temizleme Havlusu - 42,50 TL

Cif Lavabo Fayans Temizleyici Krem 75 TL

Doa Lavabo Açıcı Jel - 35 TL

Arko El ve Vücut Kremi - 45 TL

Naturalove Bambu Kirli Sepeti - 299 TL

Mr. Green Deterjan Hazneli Mop - 369 TL

Okyanus Banyo Seti - 299 TL

Okyanus Yedeklş WC Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti - 349 TL

Aqua Flex Banyo Paspası - 59,50 TL

Tuvalet Fırçası Çeşitleri 26,50 TL

Baza Kutulu Hurç - 69 TL

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici - 59 TL

Raf Organizer - 49-50 TL

12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici - 29,50 TL

Naturalove Jüt Bardak Altlığı - 10,50 TL

Naturalove Amerikan Servis 49 TL

Dijitsu 75 Inç UHD Google TV - 23.999 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu - 7.799 TL

TCL 32 Inç FHD Android TV - 5.699 TL

Kumtel Midi Fırın - 1.499 T

25 yıl şartı yok, SGKdan tek evrak yeter! Ev hanımlarına erken emeklilik geliyor! 5400 gün ile...25 yıl şartı yok, SGKdan tek evrak yeter! Ev hanımlarına erken emeklilik geliyor! 5400 gün ile...
25 yıl şartı yok, SGK'dan tek evrak yeter! Ev hanımlarına erken emeklilik geliyor! 5400 gün ile...
EYTyi burun farkıyla kaçıran 2000-2009 arası SGKlılara erken emeklilik tablosu! Kademeli emeklilik panjuru açıldıEYTyi burun farkıyla kaçıran 2000-2009 arası SGKlılara erken emeklilik tablosu! Kademeli emeklilik panjuru açıldı
EYT'yi burun farkıyla kaçıran 2000-2009 arası SGK'lılara erken emeklilik tablosu! Kademeli emeklilik panjuru açıldı

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
TBMM’nin İsveç kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Emeklileri yakından ilgilendiriyor! Meclis’te aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25’e çıkarılmasını düzenleyen madde kabul edildi
Siyonist katil İsrail’in hamisi ABD! Washington Gazze’de akan kan durmasın diyor: Tel Aviv’e uçak ve helikopter takviyesi
SON DAKİKA