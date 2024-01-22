24 Ocak 2024 ŞOK aktüel kataloğu: DEV İNDİRİM başlıyor! Pijama Takımı 280 TL, Battaniye 129 TL, Kahve Bardağı 49,95 TL

ŞOK market zinciri, 24 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni kataloğunu müşterileriyle buluşturuyor. Kış aylarının ortasında yayınlanan bu katalog, birbirinden kullanışlı ve şık ürünleri içeriyor. İşte ŞOK aktüel indirimli ürünler listesi...