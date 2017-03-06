Mantarlı Parfe Tarifi

Malzemeler

4 adet kestane mantarı

4 adet taze mantar (dilimlenmiş)

1 adet çubuk vanilya

1 adet çubuk tarçın

2 adet yıldız anason

3 çorba kaşığı tozşeker

3 çorba kaşığı krema

1 çorba kaşığı margarin

2 çorba kaşığı grand marnie

Taze nane

Mantarlı Parfe Yapılışı

Krema hariç tüm malzemeyi bir tencereye alıp pişirin. Mantarlar iyice piştikten sonra karışımı süzün. Mantarları blendırdan geçirin. Kremayı yoğun bir kıvam alana kadar çırpın. Mantarları krema ile karıştırın. Önceden yağlanmış kalıplara karışımı paylaştırın. Buzlukta dondurun. Süzdüğünüz sosu servis tabağına yayın. Mantarlı parfeyi sosun üzerine yerleştirin. Nane yaprağı ile süsleyip, servis yapın.