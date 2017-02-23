Kremalı Ispanak Tarifi

Malzemeler

Yarım kg ıspanak

1 adet büyük boy soğan

2-3 diş sarmısak

2 çorba kaşığı sıvıyağ

1'er adet domates ve kabak

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı krema

Tuz

Karabiber

Kremalı Ispanak Yapılışı

Ispanakları ayıklayıp sirkeli suda bekletin. 2-3 kez sudan geçirip, suyunun iyice süzülmesi için süzgece alın. Sıvıyağı derin bir tavaya koyun. Yemeklik doğranmış soğanı ve ince kıyılmış sarmısağı sıvıyağda kavurun. Küp doğranmış domates ve kabakları ekleyip, 5-6 dakika orta hararetli ateşte pişirin. Kabak yumuşamaya başladığında kremayı ekleyip karıştırın. Süt ve ıspanağı ekleyin. Tuz ve karabiber ilave edip, birkaç kez karıştırın. Ispanaklar yumuşayana kadar pişirin.