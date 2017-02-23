Kremalı Ispanak Tarifi

Malzemeler
Yarım kg ıspanak
1 adet büyük boy soğan
2-3 diş sarmısak
2 çorba kaşığı sıvıyağ
1'er adet domates ve kabak
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı krema
Tuz
Karabiber
Kremalı Ispanak Yapılışı
Ispanakları ayıklayıp sirkeli suda bekletin. 2-3 kez sudan geçirip, suyunun iyice süzülmesi için süzgece alın. Sıvıyağı derin bir tavaya koyun. Yemeklik doğranmış soğanı ve ince kıyılmış sarmısağı sıvıyağda kavurun. Küp doğranmış domates ve kabakları ekleyip, 5-6 dakika orta hararetli ateşte pişirin. Kabak yumuşamaya başladığında kremayı ekleyip karıştırın. Süt ve ıspanağı ekleyin. Tuz ve karabiber ilave edip, birkaç kez karıştırın. Ispanaklar yumuşayana kadar pişirin.