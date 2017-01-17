Rulo Patlıcan Kızartma Tarifi

Malzemeler

3 adet kemer patlıcan

6 adet sosis

3 dilim dil peyniri

1 su bardağı süt

1 su bardağı mısır unu

Kızartmak için:

Sıvıyağ

Rulo Patlıcan Kızartma Yapılışı

Öncelikle patlıcanların kabuklarını soyup, uzunlamasına incecik dilimleyin. Sütün içine yatırın. Sosisleri ikiye bölüp, uçlarını bıçakla artı şeklinde kesin. Peyniri didikleyin. 1 sosis ve dil peyniri dilimini patlıcanın içine koyup, rulo şeklinde sarın. Açılmaması için kürdanla tutturun. Patlıcanları tekrar sütün içine alın. Daha sonra mısır ununa bulayıp, kızgın sıvıyağda kızartın. Daha sonra kürdanları çıkararak, sıcak servis yapın.