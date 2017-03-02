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  1. Cevizli Kereviz Salatası Tarifi

Tarifi

Portakallı Kereviz Salatası Tarifi

Malzemeler

1 adet portakalın
rendelenmiş kabuğu
2 adet orta boy kereviz
2 adet küçük boy havuç
4 çorba kaşığı yoğurt
1 çorba kaşığı mayonez
5-6 adet dövülmüş ceviz
6 dal dereotu
Tuz

Servis için: Portakal

Süslemek için: Dereotu, ceviz

Portakallı Kereviz Salatası Yapılışı

Rendelenmiş portakal kabuğunu derin bir kaba alın. İçine kabukları soyulmuş ve rendelenmiş kereviz ile havucu ekleyin. Yoğurt, mayonez, ceviz ve ince kıyılmış dereotu katın. Tuzunu ayarlayın. Bütün malzemeyi karıştırın. İnce dilimlenmiş yuvarlak portakal dilimlerinin üzerine salatayı paylaştırın. Dereotu ve ceviz ile süsleyerek servis yapın.
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