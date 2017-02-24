Levrek Salatası Tarifi

Malzemeler

1 adet levrek

1 adet soğan

2 adet küçük boy patates

2 diş sarımsak

4 adet salatalık turşusu

5 adet ceviz içi,

yarım limonun suyu

Yarım çorba kaşığı zeytinyağı

6 tatlı kaşığı mayonez

2 adet taze soğan

5 dal maydanoz

6 dal dereotu

Levrek Salatası Yapılışı

Levreği derin bir tencereye alın. 4 eşit parçaya bölünmüş soğan ve su ile haşlayın. Daha sonra balığı minik minik doğrayın. Patatesi haşlayıp rendeleyin. Sarmısağı da rendeleyin. Taze soğan, maydanoz ve dereotunu incecik kıyın. Salatalık turşularını ve cevizleri küçük küçük doğrayın. Limon suyu, zeytinyağı, mayonez ve balığın haşlama suyunun bir miktarını karıştırın. Son olarak tüm malzemeyi iyice karıştırıp servis yapın.