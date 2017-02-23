Tütsülenmiş Peynirli Kış Salatası Tarifi

Malzemeler
1 paket dört mevsim yeşilliği
1 su bardağı küp doğranmış tütsülenmiş peynir
Yarım su bardağı ince kıyılmış örgü peyniri
15 adet tuzsuz badem
10 parça yarım ceviz
5-6 adet kuru kayısı
10 adet kiraz domates
Sosu için:
1 adet avokado
Yarım limonun suyu
1 su bardağı krema
Tuz
Tütsülenmiş Peynirli Kış Salatası Yapılışı
Dört mevsim yeşilliklerini yıkayıp süzdükten sonra salata tabağına alın. Üzerine tütsülenmiş peynir, örgü peyniri, badem, ceviz, doğranmış kayısı ve dörde bölünmüş kiraz domates yerleştirin. Sosu hazırlamak için avokadoyu ikiye bölün ve çekirdeğini çıkırın. İçini kaşıkla çıkarıp bir kaba alın. Üzerine limon suyu ekleyin ve ezin. Üzerine krema ve tuz ilave edip iyice karıştırın. Salatanın üzerine gezdirerek servis yapın.