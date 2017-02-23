Tütsülenmiş Peynirli Kış Salatası Tarifi

Malzemeler

1 paket dört mevsim yeşilliği

1 su bardağı küp doğranmış tütsülenmiş peynir

Yarım su bardağı ince kıyılmış örgü peyniri

15 adet tuzsuz badem

10 parça yarım ceviz

5-6 adet kuru kayısı

10 adet kiraz domates



Sosu için:

1 adet avokado

Yarım limonun suyu

1 su bardağı krema

Tuz

Tütsülenmiş Peynirli Kış Salatası Yapılışı

Dört mevsim yeşilliklerini yıkayıp süzdükten sonra salata tabağına alın. Üzerine tütsülenmiş peynir, örgü peyniri, badem, ceviz, doğranmış kayısı ve dörde bölünmüş kiraz domates yerleştirin. Sosu hazırlamak için avokadoyu ikiye bölün ve çekirdeğini çıkırın. İçini kaşıkla çıkarıp bir kaba alın. Üzerine limon suyu ekleyin ve ezin. Üzerine krema ve tuz ilave edip iyice karıştırın. Salatanın üzerine gezdirerek servis yapın.