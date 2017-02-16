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Kurufasülye Salatası Tarifi

Malzemeler

1 su bardağı kurufasulye,
yeteri kadar su
1 adet kırmızı soğan,
6 adet kornişon turşu
Yarım demet maydanoz,
5-6 dal nane

Sos için: 2 diş dövülmüş sarımsak
1 adet limon,
4 çorba kaşığı zeytinyağı,
tuz

Kurufasülye Salatası Yapılışı

Fasulyeyi bir gece öncesinden ıslatın ve ertesigün yumuşayana kadar haşlayıp, süzün. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Piyazlık doğranmış soğan, kıyılmış turşu, maydanoz ve naneyi ekleyin. Sos için bir kapta karıştırdığınız sarmısak, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu salataya gezdirin. Tatların birbirine geçmesi için tüm malzemeyi karıştırın ve yarım saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis yapın.
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