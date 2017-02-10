Biber Yatağında Semizotu Salatası Tarifi

Malzemeler

Yarım demet semizotunun yaprak kısımları

3 adet kırmızı biber

1 su bardağı yoğurt

3 diş sarmısak

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

4 adet kiraz domates

Tuz

Biber Yatağında Semizotu Salatası Yapılışı

Biberleri ikiye bölüp saplarını koparmadan tohumlarını temizleyin ve kenara alın. Semizotunu yıkayıp süzdükten sonra bir kaseye aktarın. Üzerine yoğurt, sarmısak, sirke, zeytinyağı ve tuz ekleyip harmanlayın. Biberleri servis tabağına alın. İçlerine semizotunu koyun. Kiraz domatesle süsleyip servis yapın.