Fırınlanmış Biber Salatası Tarifi

Malzemeler

5-6 adet dolmalık biber

4 adet çarliston biber

6 adet sivri biber

2 adet kırmızı biber

3-4 adet bebek kabak

1 adet soğan

2 diş sarmısak

1 dal biberiye, 2 dal fesleğen

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Üzerine: 2 dal fesleğen

1 dal biberiye

3 çorba kaşığı balzamik sirke

Fırınlanmış Biber Salatası Yapılışı

Bütün biberlerin çekirdeklerini çıkarıp 5 cm uzunluğunda doğrayın. Kabakları uzunlamasına dörde bölün. Soğanı piyazlık doğrayın. Sarmısağı, sapından ayırdığınız biberiyeyi ve fesleğeni ince kıyın. Biber, kabak ve soğanı bir kaseye alın. Üzerine zeytinyağı, kıyılmış biberiye, fesleğen, sarmısak, tuz ve karabiber ilave edip, harmanlayın. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirin. Sebzeleri servis tabağına alın. Üzerine kıyılmış fesleğen yaprağı serpip, balzamik sirke gezdirin. Biberiye ile süsleyerek servis yapın.