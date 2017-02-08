Hardallı Elmalı Kereviz Salatası Tarifi

Malzemeler

2 adet kereviz,

1 adet kırmızı elma

1 adet küçük boy havuç

1 çay bardağı iri çekilmiş fındık

1 çay kaşığı hardal tohumu



Sosu için: 2 çorba kaşığı hardal

1 çay kaşığı hardal tohumu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 çorba kaşığı limon suyu

2 çorba kaşığı yoğurt,

Tuz,



Karabiber Süslemek için:

Dereotu

1 adet küçük boy kırmızı elma

Hardallı Elmalı Kereviz Salatası Yapılışı

Öncelikle sos malzemesini bir kaseye koyup iyice çırpın ve kenara alın. Kereviz ve havucu soyduktansonra rendenin geniş tarafı ile rendeleyin ve kararmasınıönlemek için bekletmeden sosla karıştırın.Elmayı da kabuklarıyla birlikte rendeleyip, hemenkarışıma ekleyin. Bu şekilde buzdolabında yarım saatbekletin. Çıkarıp karıştırın ve servis tabaklarına payedin. Üzerine fındık ve hardal tohumu serpin. Elmadilimleri ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.