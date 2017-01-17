Feta Salatası Tarifi

Malzemeler

Salata Malzemeleri

• 200 gr. doğranmış feta peyniri

• 4 adet doğranmış domates

• 1 adet soyulmuş ve doğranmış salatalık

• 1 adet soyulmuş ve doğranmış kırmızı soğan

• 16 adet çekirdeği çıkarılmış siyah zeytin

• 100 ml zeytinyağı

• 1 çorba kaşığı şeri sirkesi

• Bir çimdik keklik otu

• Lezzet katmak için tuz ve biber



Yeşil Zeytin Mezesi Malzemeleri

• 175 gr. çekirdeği çıkarılmış yeşil zeytin

• Kağıt havluda kurutulmuş 4 adet ançüez filetosu

• 1 çorba kaşığı kurutulmuş kapari

• 2 diş, ince doğranmış sarımsak

• 160 ml natürel sızma zeytinyağı

Feta Salatası Yapılışı

1. Kırmızı soğan haricinde tüm salata malzemelerini geniş bir kaba koyun.

2. Kırmızı soğanı Braun Multiquick 7 Kablosuz el blendırı doğrayıcı kabına koyup düşük hızda blendırdan geçirin. Soğanı kaptan çıkarın ve diğer salata malzemeleriyle birleştirin.

3. Meze için zeytinleri, ançüezi ve sarımsağı Multiquick 7 Kablosuz doğrayıcı kabına koyun ve ince ince doğranana kadar blendırdan geçirin.

4. Yağı ekleyin ve yumuşak bir macun elde edene dek tekrar blendırdan geçirin. Hava geçirmez bir kaba koyup oksidasyonu önlemek için karışımı örtecek kadar zeytinyağı ekleyin.

5. Bir bageti iri dilimler halinde kesin ve pişirme tepsisine yerleştirin. Tek tarafını 1-2 dakika ızgara edin. Bir kaşık yeşil zeytin mezesini her bir ekmek dilimine sürün.

6. Salatayı 4 salata kabına ayırın ve her birinin üstüne 2 ya da 3 adet yeşil tapenadeli kızarmış ekmek koyun.

