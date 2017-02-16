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Güveçte Beşamel Soslu Kereviz Tarifi

Malzemeler

4 adet kereviz
500 gram kuşbaşı kuzu eti
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet soğan,
Yeteri kadar su
Tuz,
Karabiber

Beşamel sos için:
1 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı un
1 su bardağı ılık süt
Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri,
Tuz,
Karabiber
2 çorba kaşığı kıyılmış dereotu

Güveçte Beşamel Soslu Kereviz Yapılışı

1 Tereyağını bir tencereye alıpyemeklik doğranmış soğanı kavurun.Eti ekleyin, suyunu salıp, yeniden çekenedek pişirin. Üzerine 1 su bardağı sıcak suilave edin ve suyu çekene kadar pişirin. 2 Temizleyip elma dilimi şeklindedoğradığınız kerevizi tencereye ilaveedin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. 1su bardağı sıcak su ekleyip 15 dakikapişirdikten sonra bir güvece aktarın. 3 Beşamel sos için tereyağını birtavaya alıp, unu rengi dönene dekkavurun. Üzerine azar azar ve karıştıraraksüt ekleyin. Boza kıvamınagelince kaşar peyniri, tuz, karabiberve dereotunu ilave edip ocaktan alın.Beşamel sosu güveçteki yemeğinüzerine yayın. Önceden ısıtılmış 200derece fırında 15-20 dakika pişiripservis yapın.
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