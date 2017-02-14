Turna Yemişli Hindili Pilav Tarifi

Malzemeler

​Yarım su bardağı kurutulmuş turna yemişi

1 adet orta boy hindi budu

2 su bardağı pirinç

4 su bardağı su,

2 adet soğan

1 Türk kahvesi fincanı sıvıyağ

Yarım su bardağı tel şehriye

1'er tatlı kaşığı tuz ve toz şeker

Turna Yemişli Hindili Pilav Yapılışı

1- HİNDİ budunu tencereye alıp, üzerine su ve kabukları temizlenmiş 1 adet bütün soğan ilave edin. Et yumuşayana dek haşlayın. Daha sonra derisini ve kemiklerini temizleyin. Pirinci sıcak suda 10 dakika dinlendirin. Yıkayıp suyunu iyice süzün.

2- Ayrı bir tencerede 1 adet küp doğranmış soğanı sıvıyağda soteleyin. Telşehriye ilave edip karıştırarak kavurun. Turna yemişi ekleyip kavurmaya devamedin. Hindi eti ve pirinç ilave edip karıştırın. İki buçuk su bardağı kaynamış hindi suyu, tuz ve tozşeker ekleyip, ocağın altını kısarak pişmeye bırakın. Pirinç yumuşayınca ocaktan alın. Arzuya göreservis tabağına yayın ya da kek kalıbına yerleştirip ılıyana dek dinlendirin. Tabağa ters çevirip çıkarın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.