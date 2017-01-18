Kuzu Sarma Tarifi

Malzemeler

2 kg kuzu eti (boşluk kısmından)



Et marinesi için:

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 diş dövülmüş sarımsak

Tuz,

karabiber



İç malzeme için:

1 adet soğan

2-3 çorba kaşığı sıvıyağ

1 kg ıspanak

8 adet mantar

Tuz,

karabiber

Kuzu Sarma Yapılışı

1 Eti marine etmek için geniş bir kapta tüm malzemeyi karıştırın. Etin her tarafını bu sosla kaplayın ve1 saat bekletin.

2 Diğer taraftan iç malzeme için kıyılmış soğanısıvıyağda kavurun. Kıyılmışıspanak, doğranmış mantar,tuz ve karabiberi ekleyip,5 dakika daha kavurmayadevam edin. Soğuması içinbir kenara alın.

3 Eti düz bir zemine serinve bu harcı ortasınakoyup, rulo şeklinde sarın.Mutfak ipi ile iyice bağladıktansonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızaranakadar pişirin. İçininpişmesi için fırın tepsisine1 su bardağı sıcak su koyun ve eti üzerine yerleştirin.Etin üzerini alüminyumfolyo ile sarın ve öncedenısıtılmış 180 derece fırında tekrar bir buçuk saat pişirin. Dilimleyerek sıcak olarakservis yapın.