Isparta Pilavı (Kabine) Tarifi

Malzemeler

500 gr pirinç

150 gr yağsız dana eti

100 gr kuru soğan

100 gr nohut

100 gr tereyağ

30 gr tuz

1 litre et suyu (kendi suyu)

Isparta Pilavı (Kabine) Yapılışı

Pirinç ıslanır 30 dakkika bekletilir yıkanır süzülür. Kuru soğan ince doğranır. Nohutlar haşlanır. Dana eti haşlanır ve elle tiftiklenir. Tencereye doğranmış kuru soğan, haşlanmış nohut, tiftiklenmiş et tencerenin tabanına konur. Üzerine pirincin yarısı konur, aynı işlem tekrar yapılır, diğer pirincin yarısı enüste konur. Haşlanmış et suyu ve tuzu kaynar durumda üzerine konur. Odun ateşinde ağır ağır suyunu çektirilir, pilav hazır hale gelince üzerine erimiş tereyağı konur, servise sunulur.