Tavuk Güveci Tarifi

Malzemeler

3 adet kuşbaşı tavuk göğsü

3 çorba kaşığı tereyağı

Bir buçuk çorba kaşığı un

3 su bardağı ılık su

2 adet orta boy havuç

3 adet orta boy patates

5 dal kereviz sapı

1 adet orta boy soğan

Bir buçuk su bardağı bezelye

Tuz

karabiber

Ekmek hamuru için:

Bir buçuk su bardağı un

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı sıvıyağ

tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

5-6 dal kıyılmış maydanoz

Üzerine:

Yumurta sarısı

Tavuk Güveci Yapılışı

1 İki çorba kaşığı tereyağını bir tencereye alıp üzerine tavuğu ekleyin. Suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerine un ekleyin. Birkaç dakika kavurup üzerine suyu katın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Suyu biraz kıvam alana dek karıştırarak pişirin ve ocaktan alın. 2 Havuç, patates ve kereviz sapını küp doğrayın. Kalan 1 çorba kaşığı tereyağını tencereye alıp, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek soteleyin. Üzerine sırasıyla, patates, havuç, kereviz ve bezelye ekleyin. Sebzeler yarı yarıya yumuşayınca üzerine tavuğu ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Tavuklu karışımı küçük güveç kaplarına pay edin. 3 Ekmek için, tüm malzemeyi karıştırıp yoğurun. Unlu zeminde merdane ile açın. Hamurdan güveç kaplarınızdan biraz daha küçük bir bardak ağzı ile yuvarlaklar kesin. Güveçlerin üzerine birer adet yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürün. 4 Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika pişirin.