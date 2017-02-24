Kayısılı Üzümlü Pilav Tarifi

Malzemeler

3 çorba kaşığı Teremyağ

300 gram kuşbaşı kuzu eti

2 su bardağı baldo pirinç

4 çorba kaşığı kuru üzüm

8 tane kuru kayısı

1 adet soğan

4 çorba kaşığı kabuksuz badem

2 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

3 su bardağı sıcak su

1/3 demet ince doğranmış dereotu

Kayısılı Üzümlü Pilav Yapılışı

Pirinci tuz eklenmiş sıcak suda yarım saat bekletin. Süzüp iyice yıkayın ve kenara alın. Üzüm ve kayısıları yıkayın. Teremyağ'ı bir tencereye alıp eritin. Üzerine eti ekleyip yumuşayana dek kavurun. Yemeklik doğranmış soğanı katıp rengi dönene dek kavurmaya devam edin. Badem ve pirinci katıp pirinç saydamlaşana dek kavurun. Üzüm, dörde bölünmüş kayısı, tuz, karabiber ve 3 su bardağı sıcak suyu tencereye ilave edin. Kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Kıyılmış dereotu ekleyip karıştırın. Ocağı kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.