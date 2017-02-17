Zeytinli Makarna Tarifi

Malzemeler

Yarım paket (250 gram) mantı

makarna, yeteri kadar su

100 gram kıyma

25 adet siyah zeytin

1 adet küçük boy soğan

5 dal maydanoz

2 diş rendelenmiş sarmısak

Tuz

karabiber

Sosu için:

4 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı salça

1 diş sarmısak

1 çay bardağı su

5 adet siyah

5 adet yeşil zeytin

Üzeri için:

1 su bardağı yoğurt

Zeytinli Makarna Yapılışı

Tencereye 5 su bardağı su ve bir tutam tuz koyup, kaynamaya bırakın. Kıymayı derin bir kaba alın ve rendelenmiş soğanı ekleyin. Çekirdekleri çıkartılmış ve çok ince kıyılmış siyah zeytin ile kıyılmış maydanozu ilave edin. Sarmısak, tuz ve karabiber katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Bu karışımı mantı için hazırlanmış ortası boş makarnalara doldurun. Doldurma işlemi bitince makarnaları kaynayan suyun içine atın. 15 dakika pişirdikten sonra süzün. Sosu için, ayrı bir tavada zeytinyağı ve salçayı karıştırın. Üzerine dövülmüş sarmısak ve çekirdeği çıkarılıp, kıyılmış zeytinleri ilave edin. Karıştırarak 1-2 dakika kavurun. Su katın ve bir taşım kaynatın. Süzülmüş mantıyı servis tabağına alın. Üzerine yoğurt ve sosu gezdirip, sıcak olarak servis yapın.