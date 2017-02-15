Kayseri Usulü Zeytinyağlı Yaprak Sarması Tarifi

Malzemeler

2 su bardağı pirinç

Yeteri kadar su

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı sıvıyağ

2 adet soğan

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 Türk kahvesi fincanı kuşüzümü

1 tatlı kaşığı yeni bahar

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı tozşeker

Yarım demet maydanoz

Yarım kg salamura asma yaprağı

Tuz



Üzerine:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı su

1 adet limon

Kayseri Usulü Zeytinyağlı Yaprak Sarması Yapılışı

1 Pirinci sıcak tuzlu suda 15 dakika ıslatın ve süzün. Kıyılmışsoğanı zeytinyağı ve sıvıyağ ilebirlikte bir tencereye alıp, kavurun. Pirinci ekleyin ve 3-4 dakika dahakavurmaya devam edin. Dolmalık fıstığı ilave edip 2-3 dakika daha kavurduktan sonra şeker, kuşüzümü ve baharatları katın. Pirincin seviyesine gelecek kadar sıcak su ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alın ve kıyılmış maydanoz katıp, karıştırın.Yarım saat dinlendirin. 2 Salamura asma yaprağının fazla tuzunu almak için birkaç kezsuyunu değiştirerek yarım saat ılık suda bekletin. Daha sonra süzün. Bir adet asma yaprağını ters olarak düz bir zemine serin. 3 Yaprağın üzerine iç harçtankoyun ve iki ucu açık kalacakşekilde sarın (uçlarını hafif bastırarak kapatın). Yaprak ve iç harç bitene kadarişleme devam edin. Sarmaları birtencereye dizin ve üzerine zeytinyağıile su gezdirin. Dilimlenmiş limonyerleştirin ve önce harlı sonra kısıkateşte yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra soğuması için bir kenara alın. Daha sonra servis tabağına dizip, ılık veya soğuk olarak servis yapın.