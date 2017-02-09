Fıstıklı Pilav Tarifi

Malzemeler

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı antep fıstığı

1 adet soğansoğan kelimesinin anlamı için tıklayınız" Zambakgiller ailesinden olan soğan, pırasa ve sarmısağın da yakın akrabasıdır.

Soğanın anavatanının Asya olduğunu savunan bir görüş bulunmakla birlikte, bazı araştırma sonuçları evcilleştirilen soğanın ilk olarak bugünkü İran ve Pakistan'ın..."

2 su bardağı pirinç

3 çorba kaşığı kuşüzümü

4 su bardağı sıcak su

Tuz

4 çorba kaşığı maydanoz

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pulbiber

Fıstıklı Pilav Yapılışı

Tereyağını tencereye alın. Dolmalık fıstıkları yağda hafifçe pembeleştirin. Soğanı yemeklik doğrayıp, antepfıstıkları ile birlikte ekleyin. Soğanın rengi değiştiğinde ayıklanıp, yıkanmış pirinci ilave edin. 2-3 dakika kavurduktan sonra kuşüzümü ve 4 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte pirinç suyu çekene dek pişirin. Tencereyi ateşin üzerinden indirin. Maydanozu ve diğer baharatları ekleyip, servis yapın.