Kıtır Tarifi

Malzemeler

125 gram beyaz peynir

125 gram oda sıcaklığında margarin

Yarım demet dereotu

2 su bardağı un

Bir tutam karbonat, tuz



Üzerine: 1 adet yumurtanın sarısı

Haşhaş tohumu

Kıtır Yapılışı

Derin bir kasede rendelenmiş beyaz peynir, margarin, ince kıyılmış dereotu ve tuzu karıştırın Elenmiş un ve karbonatı ilave edip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine elinizle yayın. Üzerine yumurta sarısı sürüp tırtıklı bir ruloyla şeritler halinde kesin. Haşhaş tohumu serpin ve

önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika üzeri kızarana kadar piflirin