Bademli Ekmek Tarifi

Malzemeler

4 su bardağı un

1 çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağından biraz az su

Bir tutam tuz

Yarım paket yaş maya

3 çorba kaşığı tozşeker

1 avuç kadar tuzsuz file badem

Bademli Ekmek Yapılışı

Badem dışında bütün malzemeyi karıştırıp, hamur yapın (hamurun kıvamı oldukça önemlidir. Ele yapışmaması gerekir ancak fazla da sert olmamalıdır. Bu nedenle hamurun kıvamına göre un miktarı arttırılıp azaltılabilir). Yapılan hamura bademden 1 çorba kaşığı kadar katıp, tekrar yoğurun. Hamurdan mandalina iriliğinde parçalar koparıp, istediğiniz şekli verin. Üzerine fırça yardımı ile su sürüp, kalan bademleri serpin. 2 saat kadar mayalandırmaya bırakın. Mayalanma sonucunda, önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişirin. Fırından alınca, üzerine hafif nemli bez örtüp, ekmeğin kabuğunun yumuşamasını sağlayın.