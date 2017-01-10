Acem Pilavı Tarifi

Malzemeler

1 su bardağı baldo pirinç

1 tablet tavuk bulyon

1 adet tavuk göğsü

50 gram yağ

Yarım demet maydanoz

8 adet yumurta

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

Yeteri kadar su

2 su bardağı haşlanmış bezelye

2 adet orta boy domates

3-4 adet sivri biber

Tuz, karabiber

Acem Pilavı Yapılışı

Tavuğu haşlayıp elinizle didikleyin ve kenara alın. Yağı bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine yıkanıp süzülmüş pirinci ve dolmalık fıstığı ekleyip, pembeleşene kadar kavurun. Daha sonra üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ve tavuk bulyon ekleyin. Tuz ve karabiber ilave edin. Didiklenmiş tavuk etini katın. Pilav suyunu çekene kadar pişirin. Altını kapatıp üzerine kıyılmış maydanoz ekleyin. Pilavın üzerine kağıt havlu koyup kapağı kapalı olarak, 10 dakika demlenmeye bırakın. Diğer taraftan yumurtaları çırpıp, her birinden birer adet omlet yapın. Omletler hazır olunca bir tanesini alıp, bir kasenin içine yerleştirin. Ortasına pilav koyup kenarlarını toplayın ve ters çevirerek bir fırın tepsisine yerleştirin. Kalan omletleri de bu şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 10 dakika pişirin. Haşlanmış bezelye, domates ve biber dilimleri eşliğinde servis yapın.