Kabaklı Fırında Makarna Tarifi

Malzemeler

3 adet kabak

1 paket fırın makarna

1 adet kırmızı biber

2 çorba kaşığı tepeleme tereyağı

1 çay bardağı un

2 su bardağı süt

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

karabiber

Yarım demet maydanoz

1 su bardağı küp doğranmış beyaz peynir

Kabaklı Fırında Makarna Yapılışı

1 Makarnayı tuzlu suda haşlayıp süzün. Geniş bir kaba aktarıp kenara alın. Kabakları temizleyip kabuklarıyla birlikte küçük küpler halinde doğrayın. Kırmızı biberi ince kıyın. 1 çorba kaşığı tereyağını geniş bir tavada eritip kabakları soteleyin. Üzerine kırmızı biberi katıp, 2 dakika birlikte kavurun. Tuz ve karabiber ilave edip ocaktan alın. 2 Kalan tereyağını küçük bir kaba alıp eritin. Üzerine unu ekleyip rengi hafifçe dönene dek kavurun. Sütü katıp sürekli karıştırarak kıvam alana dek pişirin ve ocaktan alın.3 Kaşar peyniri ve kıyılmış maydanozu harmanlayın. İçinden 3 çorba kaşığını kenara ayırıp, kalanının üzerine beyaz peynir ilave edin. Harmanlayıp sebzelerin üzerine dökün. 4 Kabaklı karışım ve beşamel sosu makarnanın üzerine ekleyip, harmanlayın. Daha sonra yağlanmış bir fırın kabına aktarın. Kenara ayırdığınız kaşar peyniri- aydanoz karışımını üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 210 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Dilimleyerekservis yapın.