Tavuk Kuzi Tarifi

Malzemeler
10 adet tavuk göğsü
15 adet arpacık soğan + 10 adet arpacık soğan
1 tatlı kaşığı zencefil
5 diş sarmısak
2 çorba kaşığı salça
50 gram arnavut biberi (küçük acı biber)
2 tatlı kaşığı toz zerdeçal
Yarım su bardağı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay bardağı kuru üzüm
2 çorba kaşığı badem (kavrulmuş)
Yarım su bardağı zeytinyağı
2 adet limon bitkisi
1 çorba kaşığı tozşeker
Tavuk Kuzi Yapılışı
Yağı genişçe bir tavaya alıp kızdırın. 15 adet arpacık soğanı ve sarmısakları soyup tavaya alın. Zencefil ve limon bitkisini de ekleyip 2-3 dakika soteleyin. Salça, acı biber ve zerdeçalı ekleyip karıştırın. Bütün malzemeler birbirleriyle özdeşleştikten sonra tavukları ve yoğurdu ekleyin. Tavukları önlü arkalı pişirin. Son olarak kuru üzüm ve kızarmış arpacık soğanı ekleyip karıştırın. Tuz ve biberini ayarlayın. Badem ve şekeri ekleyin. Bir taşım daha kaynatın. Ocaktan alıp sıcak olarak servis yapın.