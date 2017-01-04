Tavuk Kuzi Tarifi

Malzemeler

10 adet tavuk göğsü

15 adet arpacık soğan + 10 adet arpacık soğan

1 tatlı kaşığı zencefil

5 diş sarmısak

2 çorba kaşığı salça

50 gram arnavut biberi (küçük acı biber)

2 tatlı kaşığı toz zerdeçal

Yarım su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı kuru üzüm

2 çorba kaşığı badem (kavrulmuş)

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 adet limon bitkisi

1 çorba kaşığı tozşeker

Tavuk Kuzi Yapılışı

Yağı genişçe bir tavaya alıp kızdırın. 15 adet arpacık soğanı ve sarmısakları soyup tavaya alın. Zencefil ve limon bitkisini de ekleyip 2-3 dakika soteleyin. Salça, acı biber ve zerdeçalı ekleyip karıştırın. Bütün malzemeler birbirleriyle özdeşleştikten sonra tavukları ve yoğurdu ekleyin. Tavukları önlü arkalı pişirin. Son olarak kuru üzüm ve kızarmış arpacık soğanı ekleyip karıştırın. Tuz ve biberini ayarlayın. Badem ve şekeri ekleyin. Bir taşım daha kaynatın. Ocaktan alıp sıcak olarak servis yapın.