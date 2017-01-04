Patatesli İçli Köfte Tarifi

Malzemeler
5 adet patates, yeteri kadar su
1 adet yumurtanın akı
1 çorba kaşığı tepeleme un
Tuz, karabiber, pulbiber
İç malzeme için: 300 gram kıyma
2 çorba kaşığı tereyağı, 1 adet soğan
1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi
2 dal maydanoz, tuz, karabiber
Kızartmak için: Sıvıyağ
Patatesli İçli Köfte Yapılışı
Patatesleri haşlayın. Kabuklarını soyup, sıcakken bir çatal yardımıyla ezin ve soğumaya bırakın. Diğer taraftan, iç malzeme için bir tavaya 2 çorba kaşığı tereyağı koyup, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine kıyma ekleyip, kıyma pişene kadar birlikte kavurun. Ceviz içi, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Ezdiğiniz patatesin üzerine yumurta akı, un, tuz, karabiber ve pulbiber kattıktan sonra yoğurun. Her seferinde elinizi ıslatarak harçtan cevizden büyük parçalar koparın ve avucunuzda yuvarlayıp, parmağınızla içli köfte yapar gibi ortalarını açın. İçine kıymalı harçtan koyup, yine elinizi ıslatarak yavaş yavaş yukarı doğru çekip, ağzını kapatın ve köfte şekli verin. Malzeme bitene dek işleme devam edin. Hazırladığınız köfteleri, bekletmeden bol yağda kızartın ve sıcak servis yapın.