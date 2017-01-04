Yol Durumu
  1. Patatesli İçli Köfte Tarifi
  2. Tavuk Kuzi Tarifi

Tarifi

Firik Pilavı Tarifi

Malzemeler

250 gram kuşbaşı kuzu eti
1 çorba kaşığı sıvıyağ
1 adet soğan
1 tatlı kaşığı biber salçası
Yeteri kadar sıcak su
1 su bardağı haşlanmış nohut
500 gram firik
1 su bardağı bulgur
2 çorba kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber,pulbiber

Firik Pilavı Yapılışı

Kuşbaşı kuzu etini sıvıyağda soteleyin. Yemeklik doğranmış soğan ve biber salçasını ilave edip, üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Etler yumuşayana dek pişirin. Haşlanmış nohut ve firiği ilave edip, karıştırın. Bulgur ve tuzu ekleyip, yeniden üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Kaynamaya başladığında ocağın altını kapatıp demlendirin. Tencereyi ocaktan alıp, üzerine tereyağında kızdırılmış karabiber ve pulbiberi gezdirerek servis yapın.

Firik: Açık yeşil renkli, is kokulu bir bulgur çeşidi olan firik, Gaziantep Mutfağı'nda sıkça kullanılır. Buğday başağı tazeyken alınıp sazlıkların arasına yerleştirilir. Sazlar biraz yakılıp, başaklar is kokusu ile tütsülenir.
Etiketler: ,
Diğer Diğer Haberleri Tüm diğer haberleri
Tüm Diğer Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar