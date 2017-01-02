Patlıcanlı Pilav Tarifi

Malzemeler
10 adet minik patlıcan
1 adet soğan
2 su bardağı pirinç
2 su bardağı su
2/3 çay bardağı sıvıyağ
Tuz
taze kekik
Patlıcanlı Pilav Yapılışı
Pirinci ıslatın. Soğanı piyazlık doğrayın. Sıvıyağla tencereye alıp, pembeleştirin. Patlıcanları ortadan ikiye bölün. Tencereye atın. 1-2 çevirip, suyunu süzdüğünüz pirinci ekleyin. Suyunu ilave edin. Tuz ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, pirinçler suyunu çekene kadar pişirin. Derince bir kaba pilavı yayın. Üzerini kaşıkla düzeltin. Servis tabağına ters çevirin. Taze kekik dallarıyla süsleyerek servis yapın.