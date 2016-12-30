Fırında Çıtır Tavuk Tarifi

Malzemeler

400 gram tavuk göğsü

Bir buçuk su bardağı yağsız süt

2 diş sarmısak

Tuz

Karabiber



Bulamak için:

1 su bardağı galeta unu



Garnitür:

Brokoli ve havuç

Fırında Çıtır Tavuk Yapılışı

Tavuk göğsünü uzun şeritler halinde doğrayın. Yağsız süt, kıyılmış sarmısak, tuz ve karabiberi derin bir kaba alın. Dilimlenmiş tavuk etlerini bu sosun içine koyun ve bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün sütte beklettiğiniz tavuk etlerini galeta ununa bulayın ve fazla unu hafif silkeleyerek alın. Fırın telini tepsinin içine oturtun ve tavuk etlerini telin üzerine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak olarak brokoli ve havuçla birlikte servis yapın.